«Лучше сдаться»: в США ответили Зеленскому на его письмо Путину

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не оставит без ответа насмешки в свой адрес в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«Черт возьми, если ты (Зеленский. — Прим. ред.) думаешь, что это сойдет тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США», — сказал он.
По словам эксперта, Путин не зря вчера подчеркнул роль Трампа в украинском урегулировании.
«Тебе (Зеленскому. — Прим. ред.) лучше сдаться, пока можешь, ведь ракет ты все равно не увидишь при таком отношении к Трампу», — добавил Дэвис.
Вчера президент России Владимир Путин выразил недоумение, почему Киев не хочет видеть президента США Дональда Трампа гарантом договоренностей между Россией и Украиной.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.