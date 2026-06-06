Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лучше сдаться»: в США ответили Зеленскому на его письмо Путину

Дэвис: Трамп не оставит без ответа насмешки в письме Зеленского Путину.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не оставит без ответа насмешки в свой адрес в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Черт возьми, если ты (Зеленский. — Прим. ред.) думаешь, что это сойдет тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США», — сказал он.

По словам эксперта, Путин не зря вчера подчеркнул роль Трампа в украинском урегулировании.

«Тебе (Зеленскому. — Прим. ред.) лучше сдаться, пока можешь, ведь ракет ты все равно не увидишь при таком отношении к Трампу», — добавил Дэвис.

Вчера президент России Владимир Путин выразил недоумение, почему Киев не хочет видеть президента США Дональда Трампа гарантом договоренностей между Россией и Украиной.

В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше