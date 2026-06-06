Страны НАТО рассматривают возможность принятия нового обязательства по военной поддержке Украины на сумму €70 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов альянса.
По данным издания, предложение предусматривает создание нового механизма контроля и прозрачности финансирования помощи Киеву.
«Это происходит на фоне жалоб некоторых стран, что они непропорционально несут расходы по поддержке Киева», — говорится в статье.
Источники Politico утверждают, что инициатива была предложена Германией в прошлом месяце. Как ожидается, соответствующее решение может быть представлено на саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Киева со стороны западных стран связана не с симпатией к украинцам, а с «глубинной ненавистью» к России.