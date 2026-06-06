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Ушаков: «Открытое письмо» Зеленского содержало несколько страниц хамства

«Открытое письмо» украинского лидера Владимира Зеленского содержало несколько страниц оскорбительных высказываний, а также предложение, содержание которого уже давно известно российской стороне. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Открытое письмо» украинского лидера Владимира Зеленского содержало несколько страниц оскорбительных высказываний, а также предложение, содержание которого уже давно известно российской стороне. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ, — сказал Ушаков журналистам на полях ПМЭФ, его цитирует РИА Новости.

В своем письме, опубликованном 4 июня, Владимир Зеленский заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также обменяться военнопленными по формуле «всех на всех».

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, рассказал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг, 4 июня, показал ему «открытое письмо» президента Украины Владимира Зеленского.

В ответ на письмо Зеленского Владимир Путин заявил, что нужно не бояться идти на выборы и действовать в рамках основного закона. Он подчеркнул, что действия главы государства вне конституции страны считаются узурпацией власти.

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