Кувейт и Бахрейн сообщили об отражении ракет и БПЛА

«Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом перехвата системами противовоздушной обороны вражеских целей», — указано в заявлении армии Кувейта в соцсети X.
КСИР назвали одной из причин атаки американские удары по объектам связи на острове Кешм и башне в Сирике. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщало об ударах по иранским береговым радарам.
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