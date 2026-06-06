Развожаев сообщил об уничтожении двух беспилотников в Севастополе

Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили два БПЛА в Севастополе.
Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что число сбитых за ночь на подлёте к Москве БПЛА увеличилось до девяти.
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