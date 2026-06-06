США разочарованы Украиной, заявил экс-разведчик

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. США разочарованы Украиной, которая делает все для продолжения вооруженного конфликта с Россией, заявил в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«На самом деле политические веяния изменились настолько, что США, особенно в администрации (президента США Дональда) Трампа, чрезвычайно разочаровываются Украиной, потому что Соединенные Штаты больше хотели бы завершения этого конфликта, а Украина делает все необходимое для продолжения», — сообщил Риттер агентству на полях ПМЭФ.
Он добавил, что Штаты больше не хотят слепо поддерживать Киев.
Президент США Дональд Трамп в конце 2025 года утверждал, что Вашингтон перестал передавать Киеву военную помощь напрямую, а продает оружие НАТО, которое страны альянса отправляют на Украину. Россия считает, что поставки вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
С начала 2026 года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве