США разочарованы Украиной, заявил экс-разведчик

«На самом деле политические веяния изменились настолько, что США, особенно в администрации (президента США Дональда) Трампа, чрезвычайно разочаровываются Украиной, потому что Соединенные Штаты больше хотели бы завершения этого конфликта, а Украина делает все необходимое для продолжения», — сообщил Риттер агентству на полях ПМЭФ.