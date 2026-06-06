ТАСС: ВСУ перебрасывают подразделения без техники из-за неисправностей Leopard-1

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области перебрасывают подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады без бронетехники из-за неисправностей большинства немецких танков Leopard-1 и БМП Marder. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.