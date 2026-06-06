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ТАСС: ВСУ перебрасывают подразделения без техники из-за неисправностей Leopard-1

В российских силовых структурах отметили, что неисправности встречаются также у БМП Marder.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области перебрасывают подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады без бронетехники из-за неисправностей большинства немецких танков Leopard-1 и БМП Marder. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Националисты из 5-й отмбр ВСУ жалуются, что переброска подразделений бригады осуществляется без бронетехники из-за неисправностей большинства немецких танков Leopard-1 и БМП Marder, — сказал собеседник агентства.

Ранее в ВСУ отказались от танковых бригад, переформатировав их в тяжелые механизированные на фоне нехватки бронетехники.