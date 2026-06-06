Посол Пакистана: Исламабад постоянно контактирует с Москвой по теме Ирана

Господин Тирмизи также отметил близость позиций двух государств по ключевым вопросам. «Если вы посмотрите на то, как Пакистан голосует в СБ ООН, вы убедитесь в высоком уровне взаимопонимания между Пакистаном и Россией», — добавил он.