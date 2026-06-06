Азаров: лишение украинцев защиты в ЕС не заставит их вернуться домой

Призыв Владимира Зеленского к странам Евросоюза отменить временную защиту для украинцев мобилизационного возраста может спровоцировать новый отток граждан Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По его словам, цель подобных инициатив заключается в расширении возможностей для мобилизации.
«Никто возвращаться не будет, это совершенно очевидно», — сказал Азаров ТАСС.
Экс-премьер выразил мнение, что в случае ужесточения условий пребывания украинцы скорее переедут в другие страны, чем вернутся на родину.
При этом он предположил, что Евросоюз вряд ли пойдёт на полный отказ от предоставления защиты, поскольку это может противоречить действующим нормам европейского законодательства.
Ранее в EURACTIV со ссылкой на документ Совета ЕС писали, что страны Евросоюза обсуждают возможность отмены предоставления статуса временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.