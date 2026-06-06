Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Время холодной войны»: посол Дарчиев оценил отношения России и США

Посол Дарчиев заявил о возвращении непростого времени в отношениях РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Отношения между Россией и США переживают непростой период, схожий с эпохой холодной войны, для их восстановления потребуются значительные усилия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«В непростое для отношений наших стран время, время холодной войны, которое, к сожалению, вернулось и требует новых подвижнических усилий для восстановления связей», — сказал дипломат.

Дарчиев отметил, что требуется активная работа по восстановлению связей между обществами двух стран, а также между учеными и обычными гражданами. Он подчеркнул важность взаимодействия и культурного обмена, который помогает лучше познакомить зарубежную аудиторию с Россией.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что в контактах Москвы и Вашингтона есть проблемы с продвижением вперед. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что лучшим периодом в истории отношений России и США стало союзничество двух стран в годы Второй мировой войны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше