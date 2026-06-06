«Время холодной войны»: посол Дарчиев оценил отношения России и США

Дарчиев отметил, что требуется активная работа по восстановлению связей между обществами двух стран, а также между учеными и обычными гражданами. Он подчеркнул важность взаимодействия и культурного обмена, который помогает лучше познакомить зарубежную аудиторию с Россией.