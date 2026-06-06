Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Буша: ВСУ сбрасывают мины, замаскированные под российские сухпайки

Украинские военные на Добропольском направлении используют замаскированные взрывные устройства, внешне похожие на сухие пайки российских военнослужащих.

Украинские военные на Добропольском направлении используют замаскированные взрывные устройства, внешне похожие на сухие пайки российских военнослужащих.

Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий соединения морской пехоты российской группировки войск «Центр» с позывным Буша.

По его словам, такие устройства сбрасываются с беспилотников и рассчитаны на то, чтобы привлечь внимание военных.

«Бывает коробка, похожая на наш сухпаёк», — рассказал собеседник агентства.

Военнослужащий утверждает, что внутри подобных устройств может находиться 82-миллиметровая мина, а для маскировки используется пенопласт.

Он также отметил, что при внимательном осмотре на таких предметах можно заметить провода и другие признаки взрывного устройства.

Зимой сапёр ВС России с позывным Мороз рассказал в видео Минобороны, что украинские военные минируют Херсонскую область противопехотными и противотанковыми минами, маскируя их под кусты и ветки.