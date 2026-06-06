Средства ПВО за ночь уничтожили 376 украинских БПЛА над территорией России

Средства ПВО за ночь уничтожили 376 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что воздушные цели были сбиты в том числе над Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом. Также дроны уничтожили над Крымом, Азовским и Чёрным морями.
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