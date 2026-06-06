Украинские военные заблудились на четверо суток по пути на позиции в ДНР

Группа украинских военнослужащих, следовавшая на позиции в район Доброполья в ДНР, заблудилась и смогла добраться до места назначения только спустя четверо суток. Об этом РИА Новости рассказал пленный этнический суданец Даниэль Жарков, который входил в эту группу. По его словам, они дошли до комплексного сборного пункта, затем свернули не в ту сторону и оказались в Покровске (Красноармейске), перейдя «мост смерти».
Навигационных средств у солдат практически не было — только офлайн-карта военного мессенджера MilChat для ВСУ, установленная в телефоне. Однако разобраться в ней могли далеко не все. Сам Жарков плохо понял, как пользоваться приложением, и группа сбилась с пути у железной дороги. Продвижению мешали и дроны.
«Мы не могла пересечь одну из точек, так как там уже очень много птичек висело. Пройти почти нереально», — рассказал пленный.
Часть времени бойцы отсиживались в небольшом окопе.