Украинские военные заблудились на четверо суток по пути на позиции в ДНР

Группа украинских военнослужащих, следовавшая на позиции в район Доброполья в ДНР, заблудилась и смогла добраться до места назначения только спустя четверо суток. Об этом РИА Новости рассказал пленный этнический суданец Даниэль Жарков, который входил в эту группу. По его словам, они дошли до комплексного сборного пункта, затем свернули не в ту сторону и оказались в Покровске (Красноармейске), перейдя «мост смерти».