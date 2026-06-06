Омская область укрепляет связи с Беларусью на ПМЭФ

Виталий Хоценко отметил, что основа для этого уже заложена: в 2024 году омская делегация посетила Оршанский льнокомбинат и Институт льна в Витебской области, по итогам чего была создана совместная рабочая группа. Омский аграрный научный центр также заключил соглашения с белорусскими институтами. В 2025 году аграрии региона приобрели семена льна-долгунца сорта «Грант» и провели их испытания в Знаменском и Тарском районах. Сорта, прошедшие проверку, будут включены в селекционную работу.