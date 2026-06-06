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Омская область укрепляет связи с Беларусью на ПМЭФ

Виталий Хоценко провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Юрием Селиверстовым.

Источник: Om1 Омск

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл рабочую встречу с председателем Витебского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Александром Рогожником. В ходе встречи обсуждалось развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами.

Губернатор подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда акцентирует внимание на важности укрепления дружеских отношений с Беларусью. В этой связи стороны договорились о подписании соглашения о сотрудничестве на XIII Форуме регионов России и Беларуси, который пройдёт в Минске. Одним из ключевых направлений документа станет развитие льноводства в Омской области.

Виталий Хоценко отметил, что основа для этого уже заложена: в 2024 году омская делегация посетила Оршанский льнокомбинат и Институт льна в Витебской области, по итогам чего была создана совместная рабочая группа. Омский аграрный научный центр также заключил соглашения с белорусскими институтами. В 2025 году аграрии региона приобрели семена льна-долгунца сорта «Грант» и провели их испытания в Знаменском и Тарском районах. Сорта, прошедшие проверку, будут включены в селекционную работу.

Кроме того, губернатор отметил, что Омск и Витебск являются городами-побратимами, и между образовательными организациями двух регионов действует более 30 соглашений. В омских вузах и колледжах обучаются белорусские студенты, а Институт развития образования Омской области активно сотрудничает с Витебским областным институтом развития образования.

Виталий Хоценко провёл также встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Юрием Селиверстовым, в ходе которой обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и участие омской делегации в XIII Форуме регионов России и Беларуси, который состоится 25—26 июня в Минске. Это событие станет важной площадкой для дальнейшего развития сотрудничества между регионами.

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