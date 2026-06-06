Группа ВСУ заблудилась по пути на позиции под Добропольем

Жарков утверждает, что навигация строилась на офлайн-карте в приложении MilChat, однако навыков её использования у уроженца Судана не было. Это привело к тому, что ориентиры внутри подразделения начали расходиться. На одном из этапов военнослужащие были вынуждены длительное время оставаться в укрытии из-за активности БПЛА, что сорвало темп движения. После этого продвижение продолжилось, но с серьёзными задержками.