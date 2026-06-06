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Захарова: саммит Россия — АСЕАН покажет, каким будет мир дальше

Июньский саммит Россия — АСЕАН укажет миру путь в будущее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ТАСС на ПМЭФ. По ее словам, этот путь связан с многополярностью и полицентричностью.

Июньский саммит Россия — АСЕАН укажет миру путь в будущее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ТАСС на ПМЭФ. По ее словам, этот путь связан с многополярностью и полицентричностью.

По мнению госпожи Захаровой, государства АСЕАН одними из первых смогли выстроить уникальный формат сотрудничества, учитывающий интересы каждого участника и приносящий пользу как отдельным странам, так и всему региону. Государства-члены отказались от логики «кто сильнее, тот и прав» и сосредоточились на созидании и поиске решений для сложнейших глобальных вызовов, отметила она.

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входит 10 постоянных стран-участниц: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня.

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