Захарова: саммит Россия — АСЕАН покажет, каким будет мир дальше

По мнению госпожи Захаровой, государства АСЕАН одними из первых смогли выстроить уникальный формат сотрудничества, учитывающий интересы каждого участника и приносящий пользу как отдельным странам, так и всему региону. Государства-члены отказались от логики «кто сильнее, тот и прав» и сосредоточились на созидании и поиске решений для сложнейших глобальных вызовов, отметила она.