Токаев направил поздравление Королю Швеции

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме по административной юстиции. В частности, президент обозначил ключевую роль административной юстиции, заявил о необходимости диалога между властью и бизнесом, а также подчеркнул, что Казахстан выходит на новый исторический рубеж.