Токаев направил поздравление Королю Швеции

В своем поздравительном послании глава нашего государства подчеркнул впечатляющие успехи страны в продвижении повестки устойчивого развития, внедрении инноваций и расширении международного сотрудничества.
«Президент также отметил высокий уровень казахско-шведских отношений, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран», — говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Карлу XVI Густаву и дружественному народу Швеции процветания и благополучия.
Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме по административной юстиции. В частности, президент обозначил ключевую роль административной юстиции, заявил о необходимости диалога между властью и бизнесом, а также подчеркнул, что Казахстан выходит на новый исторический рубеж.