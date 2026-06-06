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Токаев направил поздравление Королю Швеции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем. Об этом 6 июня 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В своем поздравительном послании глава нашего государства подчеркнул впечатляющие успехи страны в продвижении повестки устойчивого развития, внедрении инноваций и расширении международного сотрудничества.

«Президент также отметил высокий уровень казахско-шведских отношений, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Карлу XVI Густаву и дружественному народу Швеции процветания и благополучия.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме по административной юстиции. В частности, президент обозначил ключевую роль административной юстиции, заявил о необходимости диалога между властью и бизнесом, а также подчеркнул, что Казахстан выходит на новый исторический рубеж.