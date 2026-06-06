Песков прокомментировал развитие отношений с США

Делегация США приняла участие в ПМЭФ-2026, ее возглавляет глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, что соответствует должности главы министерства культуры в США. Ранее в беседе с РИА Новости он высоко отзывался о России, заявлял о планах провести встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании форума.