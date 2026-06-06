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Песков прокомментировал развитие отношений с США

Песков об отношениях с США: танго нужно танцевать вдвоем.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях России и США, указав на то, что «танго нужно танцевать вдвоем», а представители Вашингтона пока этого не хотят.

«Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», — сказал Песков в интервью Центральному телевидению Китая, комментируя развитие отношений между двумя странами.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва в этом вопросе терпелива.

«Нам некуда спешить», — уточнил он.

Делегация США приняла участие в ПМЭФ-2026, ее возглавляет глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, что соответствует должности главы министерства культуры в США. Ранее в беседе с РИА Новости он высоко отзывался о России, заявлял о планах провести встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании форума.

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