Украинские дроны «Баба-яга» сбрасывают в ДНР замаскированные под сухпайки мины

По его словам, такие предметы сбрасывают с тяжёлых беспилотников типа «Баба-яга». Расчёт делается на то, что коробка привлечёт внимание своим привычным видом.
«Бывает коробка, похожая на наш сухпаёк, с “Бабы-яги” кидают. Довольно большая коробка», — рассказал морпех РИА «Новости».
Буша отметил, что при внимательном осмотре в подобных предметах можно заметить провода и другие подозрительные элементы. Попытка вскрыть такую коробку может привести к детонации.
По словам военнослужащего, внутри маскированных устройств размещают 82-миллиметровую мину, а для придания формы и внешнего сходства используют пенопласт.
Также украинские военные применяют самодельные взрывные устройства, замаскированные под обычные комья грязи. Ловушки устанавливают на дорогах Добропольского направления в ДНР.
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