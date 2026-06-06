Погиб при исполнении: Калмыкия оплакивает Нарана Очир-Горяева

Прославленного земляка оплакивает Калмыкия. В зоне специальной военной операции на Украине погиб Наран Очир-Горяев. Об этом сообщил накануне вечером глава республики Бату Хасиков.
«Он был офицером с большой буквы, примером мужества и верности присяге. За его плечами — Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции», — сообщается в некрологе.
Бату Хасиков подчеркнул, что подразделение под командованием Нарана Алексеевича действовало с минимальными потерями. Его заслуги в этом отметил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
«Для Калмыкии, всей страны и для меня лично это огромная потеря. Он был человеком исключительной храбрости и силы духа», — скорбит глава республики.
Наран Очир‑Горяев был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что утвержден макет памятника участникам СВО в Волгограде.