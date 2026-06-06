На Украине раскрыли, к чему приведет призыв Зеленского к мобилизации

По его словам, Киев хочет увеличить масштабы мобилизации.
«Этот призыв приведет к тому, что кто-то вообще уедет, переедет из одной страны в другую. Никто возвращаться не будет, это совершенно очевидно. Не для того же выезжали люди, восемь миллионов человек, чтобы по призыву какого-то Зеленского вернуться», — заявил Азаров.
Экс-премьер предположил, что ЕС может начать придумывать способы для осложнения пребывания мужчин от 23 до 60 лет в своих странах в ответ на призыв Зеленского. Например, по его мнению, это могут быть дополнительные проверки. Однако, как уточнил Азаров, прямой запрет противоречит внутреннему законодательству ЕС. В Европе предоставляют убежище всем, кто в нем нуждается, а также тем, кому угрожают в родной стране.
«Как они смогут его нарушить? Посмотрим», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что уклонистам на Украине могут запретить пользоваться нотариальными услугами.
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