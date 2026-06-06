На Украине раскрыли, к чему приведет призыв Зеленского к мобилизации

Экс-премьер предположил, что ЕС может начать придумывать способы для осложнения пребывания мужчин от 23 до 60 лет в своих странах в ответ на призыв Зеленского. Например, по его мнению, это могут быть дополнительные проверки. Однако, как уточнил Азаров, прямой запрет противоречит внутреннему законодательству ЕС. В Европе предоставляют убежище всем, кто в нем нуждается, а также тем, кому угрожают в родной стране.