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Беглов сообщил о масштабной атаке БПЛА на Санкт-Петербург

Жителей Петербурга призвали оставаться в домах из-за атаки БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром в субботу город подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Работают средства противовоздушной обороны (ПВО), написал он в субботу своем канале в «Максе».

Беглов также попросил петербуржцев оставаться в домах и не выходить на улицу.

Утром 6 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество уничтоженных над регионом беспилотных летательных аппаратов достигло 72. Первоначально он написал в Telegram, что сбиты 25 БПЛА и боевая работа продолжается. Позже глава региона уточнил: уничтожены еще 47 дронов. Позднее общее число сбитых беспилотников выросло до 86.

Всего, по данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников над Россией.

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