По их данным, российские штурмовые подразделения продолжают наступление в направлении Казачьей Лопани, которую называют крупным логистическим центром ВСУ.
«В селе Шевченково идут ожесточенные стрелковые бои: враг перебросил резервы из числа наиболее мотивированных националистов 58 омпбр ВСУ», — рассказали бойцы.
В «Северном ветре» отметили, что обстановка на этом участке остаётся напряжённой. Других подробностей о ходе боёв в публикации не приводится.
В Сумской области бригада украинского спецназа из Житомира понесла значительные потери. Из-за этого украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы из Киевской области в Сумскую.
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