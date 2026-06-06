Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией уничтожены 376 украинских беспилотников. Военная операция, день 1564-й

Силы ПВО сбили 376 украинских ударных беспилотников за ночь над регионами России, а также над Абхазией и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА, работают средства ПВО — число сбитых ударных беспилотников достигло 86, заявил губернатор Александр Дрозденко. Он также уточнил, что боевая работа ПВО продолжается. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:04 ? Губернатор Дрозденко: уже 141 БПЛА сбили над Ленинградской областью.

8:53 Остекление в многоквартирном доме и хозпостройки повреждены после ночной атаки ВСУ в Узловой Тульской области, уничтожены 29 беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

8:31 Восемь БПЛА сбиты над Новгородской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Дронов.

8:20 Санкт-Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, работают средства ПВО, заявил губернатор Александр Беглов.

8:11 ~Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА~, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что боевая работа ПВО продолжается.

8:05 ?Минобороны: силы ПВО сбили 376 дронов за ночь над регионами России, а также Абхазией и акваториями Азовского и Черного морей.

8:00 Сегодня 1564-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше