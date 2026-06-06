Кремль оценил готовность США помогать в украинском вопросе

Прежде Песков отмечал, что в Кремле надеются на продолжение посреднических усилий американских представителей для урегулирования конфликта на Украине. На днях президент США Дональд Трамп заявил, что все ключевые фигуры американской администрации готовы содействовать урегулированию конфликта на Украине.