Песков оценил роль США в урегулировании украинского вопроса

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия никогда не носила «розовые очки» в отношении способности Вашингтона навсегда решить какую-то сложную проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участия США в процессе урегулирования на Украине.
«Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему», — сказал Песков в интервью Центральному ТВ Китая, комментируя роль США в процессе украинского урегулирования.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что и США, и Россия продолжают преследовать свои национальные интересы.
«В конце концов, Вашингтон преследует свои собственные национальные интересы, мы к этому с уважением относимся, но у нас есть свои собственные интересы», — добавил он.