Песков оценил роль США в урегулировании украинского вопроса

«Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему», — сказал Песков в интервью Центральному ТВ Китая, комментируя роль США в процессе украинского урегулирования.