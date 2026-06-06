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Песков оценил роль США в урегулировании украинского вопроса

Песков о роли США в украинском урегулировании: Россия не носила «розовые очки».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия никогда не носила «розовые очки» в отношении способности Вашингтона навсегда решить какую-то сложную проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участия США в процессе урегулирования на Украине.

«Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему», — сказал Песков в интервью Центральному ТВ Китая, комментируя роль США в процессе украинского урегулирования.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что и США, и Россия продолжают преследовать свои национальные интересы.

«В конце концов, Вашингтон преследует свои собственные национальные интересы, мы к этому с уважением относимся, но у нас есть свои собственные интересы», — добавил он.

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