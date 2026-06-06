Чернышенко: РФ обсуждает безвиз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом

1 июня президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что страна не намерена отменять безвизовый режим с Россией. Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи об этом, отметил, что подобные решения, как правило, носят симметричный характер.