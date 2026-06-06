Песков счёл ошибкой нежелание США обсуждать с Россией ничего, кроме Украины

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что многоплановый диалог между Россией и США продолжается и развивается по разным каналам. Он сказал, что это не только общение с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом — на этой неделе они несколько раз говорили и постоянно держат связь. Контакты идут по нескольким направлениям, в том числе через российский внешнеполитический блок.