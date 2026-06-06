Ушаков отказался называть имя российского бизнесмена, посетившего Киев

Владимир Путин на вчерашней пленарной сессии ПМЭФ рассказал, что три недели назад один из российских бизнесменов был приглашен в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот бизнесмен поездку совершил и передал после 21 мая предложение господина Зеленского о встрече с российским президентом. Господин Путин пока «не видит смысла» в личной встрече.