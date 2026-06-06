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Ушаков отказался называть имя российского бизнесмена, посетившего Киев

Помощнику президента Юрию Ушакову неизвестно о поездках в Киев других бизнесменов, кроме упомянутого Владимиром Путиным. Имя этого предпринимателя не раскрывается.

Помощнику президента Юрию Ушакову неизвестно о поездках в Киев других бизнесменов, кроме упомянутого Владимиром Путиным. Имя этого предпринимателя не раскрывается.

«Президент же сказал, что “Я не могу вам как бизнесменам запрещать тот или иной город. Что касается поездок в Киев других бизнесменов, мне неизвестно”, — заявил господин Ушаков журналистам в кулуарах ПМЭФ (цитата по ТАСС).

На просьбу назвать имя упомянутого бизнесмена чиновник ответил: «Президент что счел возможным сказать — он сказал».

Владимир Путин на вчерашней пленарной сессии ПМЭФ рассказал, что три недели назад один из российских бизнесменов был приглашен в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот бизнесмен поездку совершил и передал после 21 мая предложение господина Зеленского о встрече с российским президентом. Господин Путин пока «не видит смысла» в личной встрече.

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