Ушаков отказался называть имя российского бизнесмена, посетившего Киев

Помощнику президента Юрию Ушакову неизвестно о поездках в Киев других бизнесменов, кроме упомянутого Владимиром Путиным. Имя этого предпринимателя не раскрывается.
«Президент же сказал, что “Я не могу вам как бизнесменам запрещать тот или иной город. Что касается поездок в Киев других бизнесменов, мне неизвестно”, — заявил господин Ушаков журналистам в кулуарах ПМЭФ (цитата по ТАСС).
На просьбу назвать имя упомянутого бизнесмена чиновник ответил: «Президент что счел возможным сказать — он сказал».
Владимир Путин на вчерашней пленарной сессии ПМЭФ рассказал, что три недели назад один из российских бизнесменов был приглашен в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот бизнесмен поездку совершил и передал после 21 мая предложение господина Зеленского о встрече с российским президентом. Господин Путин пока «не видит смысла» в личной встрече.