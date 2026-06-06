Освобождал Северск. В зоне СВО погиб Герой России Наран Очир-Горяев

Печальную весть сообщил накануне вечером глава Калмыкии Бату Хасиков. В ходе специальной военной операции погиб Герой России, старший лейтенант, командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа Наран Очир-Горяев. Им гордилась вся республика. «Золотую Звезду» Героя он получил из рук президента России Владимира Путина. Так глава государства отметил его заслугу — подразделение, которым он руководил, выполняло боевые задачи профессионально и с минимальными потерями. Как мальчик из калмыцкой Лагани стал легендой, в материале vlg.aif.ru.
Детство в степи и уроки хоккея.
Наран Очир-Горяев родился в Лагани — небольшом городе на юге Калмыкии. Учился в школе, которая сегодня носит имя Героя России Мингияна Лиджиева. Учителя запомнили его спокойным, ответственным и очень обходительным мальчиком. Уже во втором классе он бросился помогать однокласснику, который упал и поранился, — это заметили все.
Учился Наран на четверки и пятерки, занимался спортом, участвовал в школьных вечерах и выразительно читал Пушкина. Но главной страстью с детства был хоккей. Мечту сыграть в полной экипировке за сборную республики он исполнил уже во взрослом возрасте — во время отпуска.
Из ГАИ — на передовую.
До СВО Наран служил в полиции — он был госавтоинспектором. Не раз участвовал в командировках в Дагестан и Чечню. А в 2022 году отправился в зону спецоперации. Начинал с самых низов — рядовым штурмовиком и водителем. Воевал на Соледарском направлении.
Но командование быстро заметило его хватку. Из водителя он дорос до командира штурмовой роты, где под его началом оказались 157 человек. Позже стал заместителем командира батальона.
Освобождение Северска.
В декабре 2025 года рота под командованием Очир-Горяева получила приказ освободить Северск — город в Донецкой Народной Республике. Задача была сложнейшая: открытая местность, противник активно использовал лучшие подразделения дроноводов, каждый шаг простреливался.
Тем не менее штурм удался. За несколько дней бойцы освободили больше 80 жилых домов, уничтожили 36 опорных пунктов и десятки единиц техники ВСУ. И сделали это с минимальными потерями — для таких условий случай почти уникальный.
17 декабря 2025 года Владимир Путин лично вручил герою медаль «Золотая Звезда». А через два дня, 19 декабря, вся страна увидела его в прямом эфире программы «Итоги года» — президент пригласил героя рассказать обстановку.
Последний бой.
Командиры и сослуживцы вспоминают Нарана как офицера с большой буквы. Исключительно храброго, стойкого — и при этом невероятно человечного. «Он относился к своим подчинённым как к семье, — рассказывала его дочь Виктория. — Переживал за каждого бойца, старался сделать так, чтобы потерь было как можно меньше».
Сам Наран на вопрос, что главное на войне, отвечал коротко: «Побороть страх».
Известие о его гибели пришло 5 июня 2026 года. Старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач. Официально его смерть подтвердил глава республики Бату Хасиков в своём Telegram-канале.
У Нарана остались жена и четверо детей. Осенью 2025 года он впервые стал дедушкой — внучку ему подарил сын.