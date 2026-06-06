В ЛНР рассказали о тактике «выжженной земли» ВСУ

В уничтожении Вооруженными силами Украины (ВСУ) десяток тысяч гектаров лесных массивов Луганской Народной Республики (ЛНР) отсутствовала военная целесообразность. Об этом заявил ТАСС глава республики Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Здесь они давно действуют по принципу “выжженной земли”, то есть чем больше мы будем затрачивать денег на восстановление, тем для них, наверное, лучше», — сказал Пасечник.
По его мнению, это единственное объяснение поведения ВСУ, поскольку оно не преследует никаких военных целей. Глава республики также назвал их действия экотерроризмом, поскольку выжигание лесов и минирование рек — это прямая угроза мирным жителям и долгосрочный ущерб экологии региона.
Ранее Пасечник заявил, что площадь лесного фонда, пострадавшего в ЛНР в результате боевых действий, минирования и других связанных с конфликтом факторов, по предварительной оценке составляет около 40 тысяч гектаров.
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