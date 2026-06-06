«Пусть не просят»: Страны Балтии хотят оставить без защиты НАТО из-за России

Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что вооружённое нападение на одну из стран НАТО рассматривается как агрессия против всего блока. Однако, как подчеркнул евродепутат, это не должно работать как индульгенция для тех, кто целенаправленно идёт на конфронтацию с Россией.