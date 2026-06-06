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Песков об отношениях с США: танго нужно танцевать вдвоем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал развитие отношений России и США. По его словам, «танго нужно танцевать вдвоем».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал развитие отношений России и США. По его словам, «танго нужно танцевать вдвоем».

«Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», — сказал представитель Кремля в интервью Центральному телевидению Китая (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь добавил, что Москва в этом вопросе проявляет терпение. «Нам некуда спешить», — отметил он.

В Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ, на который приехала в том числе американская делегация во главе с руководителем комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Куком-младшим. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, визит официальных представителей США такого уровня на форум — первый за восемь лет. Госдеп утверждал, что ему о поездке делегации неизвестно.

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