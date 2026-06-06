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Лукашенко высказался про обиды медиков в Беларуси

Александр Лукашенко высказался про обиды медиков в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про обиды медиков в республике. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал на открытии XV Республиканского фестиваля национальных культур, который 5 июня 2026 года стартовал в Гродно. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси будет делаться все, чтобы отрасли здравоохранения последовательно развивалась.

— Без вас никуда. Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси и чтобы вы смотрели на Запад и думали: а у нас лучше, — сказал президент, обращаясь к медикам.

Лукашенко также отметил, что исключительную важность имеют процессы сохранения уже сделанного и достигнутого, а также последовательное и целенаправленное созидание.

— Это я намекаю: не разрушайте то, что создано в том числе не нами, а предшествующими поколениями. Берегите это. Вам жить на этой земле, работать и нашим детям, — приводит слова белорусского президента названный источник.

Ранее мы писали о том, что в Белгидромете дали прогноз: кажется, в Беларуси до 10 июня будет достаточно тепло, но и дождливо (читать далее вот тут).

Писали мы и о уроженке Беларуси Елене Воробей: в свой день рождения она решилась назвать свой настоящий возраст (правда, в эту цифру поверили далеко не все).

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