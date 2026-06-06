Лукашенко высказался про обиды медиков в Беларуси

— Без вас никуда. Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси и чтобы вы смотрели на Запад и думали: а у нас лучше, — сказал президент, обращаясь к медикам.