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Украина не пустит россиян в страну после завершения СВО

После завершения военного конфликта Украина не будет пускать граждан России в страну.

После завершения военного конфликта Украина не будет пускать граждан России в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Его слова передает УНИАН.

Сибига заявил, что на Украине введут ряд ограничений для россиян при въезде в страну. Так, без специального разрешения, визы и прохождения проверок всеми соответствующими службами их въезд будет невозможен, пояснил он.

«К гражданам России “будут применены особые ограничительные процедуры, и сейчас они применяются в отношении посещения Украины”, — сообщил глава украинского МИД.

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