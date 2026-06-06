Украина не пустит россиян в страну после завершения СВО

После завершения военного конфликта Украина не будет пускать граждан России в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Его слова передает УНИАН.
Сибига заявил, что на Украине введут ряд ограничений для россиян при въезде в страну. Так, без специального разрешения, визы и прохождения проверок всеми соответствующими службами их въезд будет невозможен, пояснил он.
«К гражданам России “будут применены особые ограничительные процедуры, и сейчас они применяются в отношении посещения Украины”, — сообщил глава украинского МИД.
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