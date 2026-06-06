Лавров назвал условие урегулирования конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что права русских и русскоязычных граждан, подвергающихся, по его словам, «открытому террору» со стороны киевских властей, будут полностью восстановлены. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в видеообращении по случаю Дня русского языка, опубликованном на сайте МИД России.