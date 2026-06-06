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Лавров назвал условие урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление о судьбе русских и русскоязычных граждан, подвергающихся давлению со стороны киевского режима.

Источник: РИА "Новости"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что права русских и русскоязычных граждан, подвергающихся, по его словам, «открытому террору» со стороны киевских властей, будут полностью восстановлены. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в видеообращении по случаю Дня русского языка, опубликованном на сайте МИД России.

«Обязательно добьёмся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима», — подчеркнул Лавров.

Как отметил министр, решение данного вопроса является одним из необходимых условий для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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