Силы ПВО сбили за ночь 376 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Дежурные силы ПВО уничтожили минувшей ночью 376 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом в субботу утром сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные нейтрализовали БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.
Также этой ночью беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.