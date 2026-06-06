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Силы ПВО сбили за ночь 376 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Дежурные силы ПВО уничтожили минувшей ночью 376 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом в субботу утром сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Российская газета

Дежурные силы ПВО уничтожили минувшей ночью 376 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом в субботу утром сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные нейтрализовали БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Кроме того, украинские дроны были перехвачены в небе над Московским регионом, Крымом и Абхазией.

Также этой ночью беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

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