Лукашенко рассказал, что общего у белорусов и шведов

По словам белорусского лидера, этот праздник символизирует единство, богатое историческое наследие и прочные традиции, которые шведы глубоко ценят.
«Миролюбивость и трудолюбие, сдержанность и жизненная терпимость, стремление к равенству и уважение к соседям стали основой вашей национальной идентичности. То же самое свойственно и белорусам», — сказал он.
При этом Лукашенко отметил, что сегодня эти качества, к сожалению, не могут взаимно проявиться в полной мере в отношениях между Беларусью и Швецией. Связано это с преградами, которые искусственно создали отдельные «недальновидные политики».
При этом белорусская сторона, по словам президента, высоко ценит давние партнерские связи со Швецией. Кроме того, Минск готов возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог ради прогресса и благополучия двух государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе, заверил глава государства.
Лукашенко пожелал народу Швеции процветания и мирного неба над головой.