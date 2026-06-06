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Лукашенко рассказал, что общего у белорусов и шведов

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя лично и от всех белорусов поздравил шведов с Национальным Днем, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, этот праздник символизирует единство, богатое историческое наследие и прочные традиции, которые шведы глубоко ценят.

«Миролюбивость и трудолюбие, сдержанность и жизненная терпимость, стремление к равенству и уважение к соседям стали основой вашей национальной идентичности. То же самое свойственно и белорусам», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что сегодня эти качества, к сожалению, не могут взаимно проявиться в полной мере в отношениях между Беларусью и Швецией. Связано это с преградами, которые искусственно создали отдельные «недальновидные политики».

При этом белорусская сторона, по словам президента, высоко ценит давние партнерские связи со Швецией. Кроме того, Минск готов возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог ради прогресса и благополучия двух государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе, заверил глава государства.

Лукашенко пожелал народу Швеции процветания и мирного неба над головой.

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