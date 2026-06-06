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Песков назвал ошибочным условие США для развития экономических отношений

В Кремле указали, что США связывают отношения с Россией с урегулированием конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты связывают экономические отношения с Россией с урегулированием конфликта на Украине, это условие ошибочно. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.

«Американцы по-прежнему увязывают все с урегулированием вокруг Украины, и американцы считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений в области экономики, области инвестиций и области культуры», — констатировал Песков.

В том же интервью пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в украинском урегулировании.

По его словам, взаимодействие между Москвой и Вашингтоном должно развиваться по принципу «танго нужно танцевать вдвоем». Американцы, по словам представителя Кремля, пока этого не хотят.

Ранее Песков сообщил, что США хотят быстрого урегулирования конфликта на Украине, и потому слишком спешат. В беседе с журналистами он подчеркнул, что причина такого поведения очевидна — Вашингтон хочет урегулировать конфликт как можно быстрее.

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