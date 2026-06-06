Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров напомнил условие долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Украинские власти должны восстановить права русскоговорящего населения страны, именно это условие является одним из ключевых в процессе завершения конфликта. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего видеообращения по случаю Дня русского языка.

Источник: Life.ru

«Решение этого вопроса (восстановление прав русских и русскоязычных на Украине — прим. Life.ru) — в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, что конфликт на Украине закончится после достижения целей, которые были поставлены перед страной. Путин подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться этой позиции и связывает завершение боевых действий с выполнением поставленных задач.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше