Лавров напомнил условие долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

«Решение этого вопроса (восстановление прав русских и русскоязычных на Украине — прим. Life.ru) — в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта», — подчеркнул дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, что конфликт на Украине закончится после достижения целей, которые были поставлены перед страной. Путин подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться этой позиции и связывает завершение боевых действий с выполнением поставленных задач.
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