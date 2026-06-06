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НАТО планирует выделить Украине 70 миллиардов евро на военные нужды

Страны НАТО обсуждают, чтобы выделить Украине 70 миллиардов евро на военные нужды. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Обещают объявить о помощи на саммите альянса в Анкаре в июле.

Из этих денег только 40 миллиардов — новые обязательства, а 30 миллиардов уже заложены в пакет помощи ЕС на 90 миллиардов. Один из собеседников издания объяснил, что большинство союзников по НАТО входят и в ЕС, поэтому заставлять их платить дважды было бы несправедливо.

Идею ещё в мае предложила Германия. В ней — новые правила, чтобы было ясно, кто сколько вносит. Раньше некоторые европейские страны жаловались, что они помогают Украине больше других. Задача, по словам источника, — чтобы на саммите в Анкаре приняли твёрдое и справедливое решение. Саммит лидеров НАТО пройдёт 7−8 июля, и помощь Украине станет одной из главных тем.

Ранее российский посол в Северной Македонии Дмитрий Зыков заявил, что эта республика оказывает Украине военно-техническую помощь. Он объяснил, что позиция Скопье в конфликте Москвы и Киева определяется её внешней политикой, ориентированной на евро-атлантическое сообщество. Власти балканской страны не ограничиваются политической поддержкой — есть много доказательств, что они поставляют оружие и военную технику.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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