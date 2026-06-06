НАТО планирует выделить Украине 70 миллиардов евро на военные нужды

Идею ещё в мае предложила Германия. В ней — новые правила, чтобы было ясно, кто сколько вносит. Раньше некоторые европейские страны жаловались, что они помогают Украине больше других. Задача, по словам источника, — чтобы на саммите в Анкаре приняли твёрдое и справедливое решение. Саммит лидеров НАТО пройдёт 7−8 июля, и помощь Украине станет одной из главных тем.