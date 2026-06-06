«Тебе лучше сдаться, пока можешь»: в США предупредили Зеленского, что его насмешки могут обернуться гневом Трампа

Эксперт отметил, что Зеленскому не стоит рассчитывать, что ему это сойдет с рук. По словам Дэвиса, Трамп не забудет этот выпад, а высмеивать помощь США не следовало. Он также добавил, что Путин не случайно накануне подчеркнул роль американского президента в украинском урегулировании.