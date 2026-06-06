Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Швеции, сказав о схожести с белорусами. Лукашенко, как передает его пресс-служба, в субботу, 6 июня 2026 года, поздравил народ Швеции с Национальным Днем.
Белорусский президент отметил, что этот праздник символизирует все то, что ценит народ Швеции: прочные традиции, историческое наследие, единство.
— Миролюбивость и трудолюбие, сдержанность и жизненная терпимость, стремление к равенству и уважение к соседям стали основой вашей национальной идентичности. То же самое свойственно и белорусам, — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко добавил, что, к сожалению, все эти качества в современных реалиях не имеют возможности проявиться в полной мерев формате двусторонних отношений Беларуси и Швеции. Препятствиями здесь являются искусственные преграды, созданные отдельными недальновидными политиками.
Белорусский президент подчеркнул, что республика высоко ценит давние партнерские отношения двух стран, а также готова к возобновлению взаимоуважительного диалога.
— Ради прогресса и благополучия наших государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе, — подчеркнул Лукашенко.
Он пожелал народу Швеции процветания и мирного неба.
Ранее мы писали о том, что синоптики дали свой прогноз: кажется, в Беларуси до 10 июня будет достаточно тепло, но и весьма дождливо (тут про это).
Писали мы и о том, что уроженка Бреста артистка-пародистка Елена Воробей в день рождения назвала свой настоящий возраст (правда, поверили в эту цифру не все поклонники — и вот почему).