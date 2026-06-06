МВД Беларуси и Кыргызстана договорились развивать сотрудничество

«Третий день пребывания (министра в Кыргызстане — Sputnik) насыщен двусторонними переговорами с зарубежными коллегами, направленными на укрепление региональной безопасности и борьбу с транснациональной преступностью», — говорится в сообщении.
На встрече с министром внутренних дел Кыргызстана стороны обсудили актуальные аспекты укрепления сотрудничества.
Особое внимание главы профильных ведомств уделили возможностям обучения курсантов и профессиональной подготовки сотрудников на базах ведомственных вузов и и спецподразделений обеих стран.
Кубраков также подтвердил, готовность белорусской стороны делиться с коллегами из Кыргызстана передовыми методиками раскрытия преступлений, а также наработками по различным направлениям деятельности.
Также стороны обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью, наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом.
По итогам переговоров министры наметили планы развития дальнейшего взаимодействия между ведомствами.
Кроме того, в пятницу состоялось совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.