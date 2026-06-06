Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Украины сделал резкое заявления о россиянах

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Для россиян будут действовать жесточайшие ограничения на въезд на Украину после окончания конфликта, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Источник: Офис президента Украины

«У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами», — цитирует его украинский «24 Канал».

Глава украинского МИД уточнил, что это сохранится и после завершения конфликта.

С конца 2023 года граждане Украины могут попасть в Россию после прохождения тщательной проверки, включающей обследование их гаджетов. Чаще всего именно признаки удаления информации с мобильного устройства становились причиной для отказа во въезде.