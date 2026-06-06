Глава МИД Украины сделал резкое заявления о россиянах

«У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами», — цитирует его украинский «24 Канал».
Глава украинского МИД уточнил, что это сохранится и после завершения конфликта.
С конца 2023 года граждане Украины могут попасть в Россию после прохождения тщательной проверки, включающей обследование их гаджетов. Чаще всего именно признаки удаления информации с мобильного устройства становились причиной для отказа во въезде.