Песков призвал не делать поспешных выводов из письма Зеленского Путину

В четверг на своем сайте Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране для завершения конфликта. Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что пока не усматривает смысла во встрече с Зеленским.
«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — заявил Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.