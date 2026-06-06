Песков призвал не делать поспешных выводов из письма Зеленского Путину

В четверг на своем сайте Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране для завершения конфликта. Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что пока не усматривает смысла во встрече с Зеленским.