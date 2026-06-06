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Песков призвал не делать поспешных выводов из письма Зеленского Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от поспешных выводов в связи с публикацией письма Владимира Зеленского российскому лидеру и последующей реакцией президента США Дональда Трампа.

Источник: Reuters

В четверг на своем сайте Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране для завершения конфликта. Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что пока не усматривает смысла во встрече с Зеленским.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — заявил Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.

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