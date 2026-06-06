Президент Ганы прилетел в Брест

Глава африканского государства прилетел в воздушную гавань областного центра на вертолете Министерства обороны Беларуси, его в аэропорту встречал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
В Брестской области Махама проведет деловые переговоры. Программа визита также включает посещение некоторых объектов, среди них предприятие «Савушкин продукт», мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и национального парка «Беловежская пуща».
Официальный визит лидера Ганы в Беларусь начался в пятницу 5 июня.
По информации БелТА, программа первого дня пребывания главы государства в стране началась с торжественного возложения венка к монументу Победы, после чего президент Ганы посетил Минский международный выставочный центр, где в эти дни проходит международная специализированная выставка «Белагро-2026».