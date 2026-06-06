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ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Березовка в Харьковской области, Щурово и Лозовое в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.