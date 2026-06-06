ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Березовка в Харьковской области, Щурово и Лозовое в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.