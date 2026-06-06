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ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 175 военных, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Отмечается, что противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

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