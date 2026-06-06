Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 275 военнослужащих в зоне СВО

В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода Сумской области. Противник потерял танк и шесть автомобилей.