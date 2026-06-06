Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 275 военнослужащих в зоне СВО

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 275 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 210 человек, от действий группировок «Запад» — более 180, «Южная» — свыше 175, «Центр» — свыше 280, на направлении «Восток» — до 385 и «Днепр» — до 45 военнослужащих.
В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода Сумской области. Противник потерял танк и шесть автомобилей.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Березовка Харьковской области, Щурово и Лозовое в ДНР. Потери ВСУ составили две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Константиновка в ДНР. Противник потерял четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
«Центр», «Восток» и «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Белозерское, Сергеевка, Доброполье, Матяшево в ДНР и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Самойловка, Зеленое, Неженка, Червоный Яр и Омельник Запорожской области. Противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Преображенка Запорожской области, Новорайск и Суханово Херсонской области. Уничтожены 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.